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    Вопрос об экологических штрафах задали депутаты на встрече с министром нацэкономики в Атырау

    29 Июля 2023, 21:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Находящийся в Атырауской области министр национальной экономики РК Алибек Куантыров встретился с депутатами областного, городского и районных маслихатов. Один из вопросов, озвученных в ходе встречи, касался экологических штрафов, которые не остаются в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи депутаты озвучили ключевые проблемы развития инфраструктуры региона, ремонта канализационных систем, а также попросили пересмотреть систему бюджетных изъятий. В первую очередь рассмотреть возможность оставлять в местном бюджете штрафы, выплаченные за экологические нарушения.

    «С учетом экологической ситуации региона, вопрос о внесении специальных изменений по уплате экологических штрафов в новый Налоговый кодекс будет рассмотрен», - сообщил Алибек Куантыров.

    Следующий вопрос касался отсутствия систем канализации в части микрорайонов и в целом высокой изношенности сетей.

    «Перед созданием новых районов и возведением новостроек необходимо внести изменения в технические нормы строительства во избежание дефицита воды, а также для обеспечения жителей мобильной связью и системой канализации», - считают атырауские депутаты.

    Кроме того, в ходе встречи обсуждались условия привлечения иностранных инвестиций в горнодобывающую и нефтяную отрасли, внесение изменений в Налоговый кодекс, необходимость поддержки местного предпринимательства.

    Глава Миннацэкономики подчеркнул важность предложений и заверил, что все вопросы будут всесторонне рассмотрены, в том числе в законодательном порядке с участием соответствующих государственных органов и депутатов Парламента РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Маслихат Миннацэкономики
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