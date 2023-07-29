Вопрос об экологических штрафах задали депутаты на встрече с министром нацэкономики в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Находящийся в Атырауской области министр национальной экономики РК Алибек Куантыров встретился с депутатами областного, городского и районных маслихатов. Один из вопросов, озвученных в ходе встречи, касался экологических штрафов, которые не остаются в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи депутаты озвучили ключевые проблемы развития инфраструктуры региона, ремонта канализационных систем, а также попросили пересмотреть систему бюджетных изъятий. В первую очередь рассмотреть возможность оставлять в местном бюджете штрафы, выплаченные за экологические нарушения.

«С учетом экологической ситуации региона, вопрос о внесении специальных изменений по уплате экологических штрафов в новый Налоговый кодекс будет рассмотрен», - сообщил Алибек Куантыров.

Следующий вопрос касался отсутствия систем канализации в части микрорайонов и в целом высокой изношенности сетей.

«Перед созданием новых районов и возведением новостроек необходимо внести изменения в технические нормы строительства во избежание дефицита воды, а также для обеспечения жителей мобильной связью и системой канализации», - считают атырауские депутаты.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались условия привлечения иностранных инвестиций в горнодобывающую и нефтяную отрасли, внесение изменений в Налоговый кодекс, необходимость поддержки местного предпринимательства.

Глава Миннацэкономики подчеркнул важность предложений и заверил, что все вопросы будут всесторонне рассмотрены, в том числе в законодательном порядке с участием соответствующих государственных органов и депутатов Парламента РК.