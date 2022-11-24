Вопрос о снижении порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений не стоит - глава МНЭ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос о снижении порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений на повестке не стоит. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов предложил вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений.

«Вопрос о снижении порога для снятия пенсионных накоплений на повестке вообще не стоит. Личное мое отношение к этому - я против. В первой волне снятия пенсионных отчислений были проведены определенные расчеты для того, чтобы обеспечить ту или иную возрастную категорию будущими пенсиями», - обратился Алибек Куантыров в кулуарах пленарного заседания Сената.

Глава ведомства считает, что снижение порога увеличит риски недостаточности пенсионных платежей в будущем.

«Мы сейчас поднимаем порог для ежемесячной пенсии на то, чтобы можно было на эту пенсию прожить. Поэтому снижение порога простимулирует рост пенсионных изъятий, и, соответственно, сильно увеличит риски недостаточности пенсионных платежей в будущем для пенсионеров. Это будет дополнительная нагрузка на бюджет, начнутся факторы, которые отрицательно повлияют на социальное положение пенсионеров», - заявил Алибек Куантыров.

