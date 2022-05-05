Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Вопрос о салюте 9 мая в Алматы пока не решен

    5 Мая 2022, 18:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель городского Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов сообщил на брифинге, что в честь Дня Победы в мегаполисе пройдут свыше 40 различных мероприятий, но вопрос организации салюта еще решается. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ахан Бижанов подчеркнул, что все мероприятия будут направлены на воспитание патриотизма и уважения к старшему поколению.

    По словам спикера, в городе установлены более 40 билбордов с портретами героев войны, ролики на тему 9 Мая размещены на всех медиабордах и станциях метро. Изготовлено 20 тысяч лент «Жеңіс лентасы», которые раздадут горожанам в парках и ТРЦ.

    Помимо праздничного оформления, районные акиматы проведут концерты для ветеранов и всех местных жителей.

    В этом году будет организована акция «Батырларға тағзым», в рамках которой горожане пройдут по маршруту от центрального парка до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев по улице Гоголя для возложения цветов в память погибших героев Великой Отечественной войны. Основная программа начнется 9 мая в 09:30.

    Ахан Бижанов также ответил на вопрос касательно организации праздничного салюта.

    «По салюту отмечу, что этот вопрос в настоящее время решается соответствующими органами. Мы сообщим СМИ об этом дополнительно. Еще есть время. Давайте подождем. Там есть вопросы, связанные с безопасностью, финансовые и организационные моменты. С учетом всего этого мы придем к решению», - сказал он.

    По словам спикера, ветераны войны получат единовременные выплаты в размере 1 млн тенге. Кроме того, оказана единовременная социальная помощь ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, и ветеранам боевых действий на территории других государств.

    Сегодня в Алматы проживают 75 ветеранов войны.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военный оркестр играл для ветерана во дворе дома в Петропавловске
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО