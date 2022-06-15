Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Вопрос о роспуске Мажилиса будет решать Президент - Ерлан Кошанов

    15 Июня 2022, 13:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение относительно роспуска Мажилиса будет принимать Президент страны. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня после пленарного заседания палаты журналисты задали вопрос Ерлану Кошанову касательно того, возможен ли роспуск Мажилиса.

    «На сегодняшний день законных оснований для роспуска нет. В настоящее время наша цель - узаконить принятые на референдуме изменения в Конституцию. К нам поступает около 30 законопроектов по этим изменениям. Эти законопроекты мы должны принять до конца года», - сказал спикер палаты.

    Также Ерлан Кошанов заявил, что вопрос о роспуске Мажилиса будет решаться Главой государства.

    «Распускать или не распускать - данный вопрос будет решать Президент», - сказал он.

    5 июня в Казахстане состоялся общенациональный референдум по поправкам в Конституцию.

    По данным Центральной комиссии референдума, за конституционные поправки проголосовали 77,18 % граждан или 6 163 516 человек, принявших участие в голосовании во всех регионах страны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Мажилис Ерлан Кошанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО