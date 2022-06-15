Вопрос о роспуске Мажилиса будет решать Президент - Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение относительно роспуска Мажилиса будет принимать Президент страны. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня после пленарного заседания палаты журналисты задали вопрос Ерлану Кошанову касательно того, возможен ли роспуск Мажилиса.

«На сегодняшний день законных оснований для роспуска нет. В настоящее время наша цель - узаконить принятые на референдуме изменения в Конституцию. К нам поступает около 30 законопроектов по этим изменениям. Эти законопроекты мы должны принять до конца года», - сказал спикер палаты.

Также Ерлан Кошанов заявил, что вопрос о роспуске Мажилиса будет решаться Главой государства.

«Распускать или не распускать - данный вопрос будет решать Президент», - сказал он.

5 июня в Казахстане состоялся общенациональный референдум по поправкам в Конституцию.

По данным Центральной комиссии референдума, за конституционные поправки проголосовали 77,18 % граждан или 6 163 516 человек, принявших участие в голосовании во всех регионах страны.