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    Вопрос о признании независимости ДНР И ЛНР не стоит - МИД Армении

    23 Февраля 2022, 13:50

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В повестке Армении не стоит вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Республик. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» заявил пресс-секретарь МИД Республики Армении Ваан Унанян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как передает «Арменпресс», в повестке Армении нет вопроса признания Донецкой и Луганской Народных Республик.

    «Мы, конечно же, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решились путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН. И мы надеемся, что будут предприняты все необходимые шаги для снижение напряженности и мирного урегулирования ситуации», - передает «Арменпресс ответ пресс-секретаря МИД РА Ваана Унаняна на вопрос, какова позиция Армении в отношении развития российско-украинских отношений.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения Россия Украина Мировые новости
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