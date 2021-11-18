Вопрос о повышении тарифов за проезд поднимают костанайские перевозчики

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялось заседание Комитета по вопросам транспорта регионального Совета Палаты предпринимателей Костанайской области, на котором рассмотрели обращение перевозчиков - оказать содействие в вопросах пересмотра тарифов за проезд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта тема очень важная, поскольку затрагивает интересы многих слоев населения. Мы осуществляем защиту бизнеса, в том числе при взаимодействии с государственными органами. Вопросы отрасли автобусных пассажироперевозок мы рассматривали не раз. Мы их знаем, эти проблемы решаются», - отметил директор региональной палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.

На совещании интересы перевозчиков представляли президент Ассоциации предприятий пассажирского транспорта Костанайской области - Алексей Бойченко, представитель ИП «Брунер А.В» - Александр Волкун, ТОО «Жарық -жол» - Виктор Мущинский.

«В настоящее время дизельное топливо подорожало на 30%. В правилах субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров, сказано, что при изменении фактических затрат перевозчиков более чем на 10%, по независящим от них ценовым факторам, стоимость проезда пассажиров – корректируется», - отмечает Виктор Мущинский.

Между тем, весь городской автопарк работает на дизельном топливе, которое когда-то было самым демократичным по цене. Перевозчики сетуют на то, что выделенных субсидий сегодня не хватает на покрытие расходов. Они покрывают только заработную плату водителям, которая была повышена в этом году. Но поднятие цены на дизельное топливо только уводит бизнес в убыток.

В связи с этим назревает необходимость рассмотреть вопрос об увеличении стоимости проезда, которая не меняется уже 4 года. Как отмечают перевозчики, парк автобусов не обновляется, заработная плата у водителей небольшая. И это только часть проблем, с которыми сталкиваются перевозчики, не считая пандемии, когда полгода парк простаивал.

Вместе с этим, по утверждению перевозчиков, субсидии выделяются неравномерно, что напрямую влияет на работу отрасли.

«Цена проезда должна быть 150-160 тенге, но мы фактически просим поднять только на 20 тенге, при этом государство будет выплачивать субсидий на 800 млн. меньше. Это значительная экономия», - приводит доводы В. Мущинский.

На сегодняшний день пассажирские перевозки в Костанайской области обслуживаются 42 перевозчиками. Междугородные внутриобластные маршруты обслуживают 22 перевозчика. На регулярных маршрутах задействовано 712 автобусов. Для отдельных категорий граждан предоставляются льготы за проезд.

«В прошлом году пассажиропоток составил 12 млн. человек, в 2021 году с января по октябрь месяц он вырос в два раза и составил 25 млн. человек. Поэтому бюджетных средств не хватило. В 2020 году было выделено 924 млн тенге субсидий. В этом году в связи с увеличением пассажирского потока бюджетная заявка будет увеличена из расчета тарифов, обсуждаемых на тарифной комиссии», - пояснил заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Объем финансов выведен с помощью специальных формул, но бюджетная заявка с перевозчиками не обсуждалась.

«Эти процессы должны быть открытыми, с участием представителей отрасли и общественности», - отмечает директор РПП Костанайской области Данияр Кузенбаев.

В ближайшее время состоится заседание тарифной комиссии, на которой более детально будут рассмотрены поставленные вопросы.