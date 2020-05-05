Вопрос о ноте протеста Узбекистану не стоит - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос о возможности направления ноты протеста Узбекистану в связи с прорывом дамбы и последующим подтоплением казахстанской территории прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Республики Узбекистан и, как следствие подтопление ряда населенных пунктов Туркестанской области, находится на особом контроле нашего правительства. Как известно, 2 мая т.г. состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого стороны предметно обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о скоординированной работе правительств двух стран», - сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, принимая во внимание тесное взаимодействие правительств и руководителей приграничных регионов по совместной ликвидации последствий затопления, вопрос направления узбекской стороне ноты МИД РК не стоит.

«Аким Туркестанской области в оперативном режиме совершил поездку в соседние регионы Узбекистана и провел необходимые переговоры с узбекской стороной, об итогах которых доложил на сегодняшнем заседании правительства. Как известно, создана Правительственная комиссия во главе с заместителем Премьер-Министра Романом Скляром. Завтра он вылетает в Туркестанскую область и Узбекистан для выработки алгоритма совместных действий», - добавил спикер.

А. Смадияров также заверил, что все контакты двух сторон осуществляются в полном соответствии с нормами Договоров о вечной дружбе, стратегическом партнерстве и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.



