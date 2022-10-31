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    Вопрос о бомбоубежищах Астаны прокомментировали в МЧС

    31 Октября 2022, 16:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал вопрос об имеющихся в столице защитных сооружениях гражданской обороны или бомбоубежищах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В перечень защитных сооружений гражданской обороны входят убежища и простейшие позиционные укрытия. Убежища предусматриваются только для предприятий, которые не перестают работать в военное время. Это хлебозаводы, ТЭЦ, электроснабжающие организации», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на встрече с населением Астаны.

    По его словам, также крупные национальные медицинские центры обязаны иметь защитные сооружения.

    «А простейшие укрытия – это любые паркинги, подвальные помещения. В принципе, таких укрытий в городе достаточно для населения. По убежищам, да, есть такие, которые разрушены. Но они разрушены потому, что уже и предприятия того нет. Например, здесь раньше был завод «Казсельмаш», - отметил спикер. - Это было предприятие, которое работало в военное время. Но этого предприятия больше нет, соответственно, необходимость в убежище отпала. Ну, и может, в других местах тоже. А так у нас есть перечень убежищ, но я открыто не могу вам сказать. Но они при необходимости могут выполнить свою функцию», - добавил представитель МЧС.



    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Безопасность МЧС
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