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    Вопрос газификации находится на контроле акимата Акмолинской области – Ермек Маржикпаев

    18 Июня 2021, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев заверил в ходе пресс-конференции в СЦК, что вопрос газификации находится на особом контроле акимата области. По его словам, продолжается работа по газификации 20-ти населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается работа по газификации 20 населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов. Возможность подключения к «голубому топливу» получат более 35 тысяч человек в сельской местности. Кроме того, разрабатывается проектная документация по газификации еще 8 населенных пунктов Целиноградского района с населением более 95 тысяч человек», - сказал аким Акмолинской области.

    По его словам, строительно-монтажные работы по 2-ой очереди будут начаты в 2022 году, с поэтапным завершением в 2023 году.

    «Вопрос газификации находится на особом контроле акимата области», - заверил Ермек Маржикпаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акмолинская область Акимат Промышленность Регионы Казахстана
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