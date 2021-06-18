Вопрос газификации находится на контроле акимата Акмолинской области – Ермек Маржикпаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев заверил в ходе пресс-конференции в СЦК, что вопрос газификации находится на особом контроле акимата области. По его словам, продолжается работа по газификации 20-ти населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается работа по газификации 20 населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов. Возможность подключения к «голубому топливу» получат более 35 тысяч человек в сельской местности. Кроме того, разрабатывается проектная документация по газификации еще 8 населенных пунктов Целиноградского района с населением более 95 тысяч человек», - сказал аким Акмолинской области.

По его словам, строительно-монтажные работы по 2-ой очереди будут начаты в 2022 году, с поэтапным завершением в 2023 году.

«Вопрос газификации находится на особом контроле акимата области», - заверил Ермек Маржикпаев.