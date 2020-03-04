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    Вопрос эвакуации казахстанцев из Южной Кореи пока не рассматривается - МИД РК

    4 Марта 2020, 11:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос об эвакуации казахстанцев из Южной Кореи, где увеличивается число больных коронавирусом, пока не рассматривается. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В тех странах, где выявлен коронавирус, наше ведомство проводит усиленные работы. Если мы сообщали, что более 800 граждан Казахстана были на учете в Южной Корее, то теперь 1500 граждан встали на учет. В целом, в Южной Корее находится порядка 35 тысяч казахстанцев. Пока вопрос об эвакуации не идет. Есть рейсы регулярные, да, они сократились, но тем не менее рейсы сохраняются», - прокомментировал Айбек Смадияров в ходе брифинга в МИД РК.

    Ранее в МИД РК сообщили, что информация в СМИ о казахстанце, заболевшем коронавирусом в Южной Корее, не подтвердилась.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Корея
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