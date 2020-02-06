Вопрос эвакуации казахстанцев из Уханя был на прямом контроле Главы государства – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос эвакуации казахстанцев из китайского города Уханя был на прямом контроле Главы государства. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос эвакуации наших граждан был на прямом контроле Главы государства. Изначально была занята твердая позиция – мы своих граждан в беде не оставим. Конечно, звучали требования немедленно всех эвакуировать. Но в таких вопросах не может быть спешки. В Правительстве, в Министерстве иностранных дел, Министерстве здравоохранения, Комитете гражданской авиации синхронно отрабатывали все организационные вопросы. Это и подготовка борта санавиации, специальные места для размещения прибывших, меры безопасности и достаточно серьезные дипломатические переговоры с китайской стороной. Мы должны выразить благодарность китайской стороне за понимание всей ситуации», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Он также напомнил, что наша страна эвакуировала также и граждан Армении, Кыргызстана и Беларуси.

«Меня удивило то, что в социальных сетях кто-то начал писать о том, зачем спасать граждан других стран. Но вчера, к примеру, МИД РК сообщил, что из Уханя спецбортами России и Узбекистана эвакуированы 8 граждан Казахстана. Как видите, Правительства наших стран заняли позицию совместных усилий в общей беде. Это правильно и, в конце концов, позиция, когда работают системно, исправит ситуацию», - заявил министр.

Напомним, 3 февраля специальным боротом из города Уханя были вывезены казахстанцы.

По просьбе казахстанской стороны 5 февраля ночью из Уханя на специальных бортах России и Узбекистана были эвакуированы еще восемь наших граждан.

По последним данным, в Китае зарегистрировано более 28 тысяч подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, 563 погибших, 1153 человека выписаны из больниц. Коронавирус зафиксирован в 27 странах.