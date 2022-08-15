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    • Вооруженный мужчина врезался в ограду Капитолия и покончил с собой

    15 Августа 2022 00:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инцидент расследует полиция Вашингтона, личность мужчины или какие-либо подробности о его мотивах пока не известны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

    В 04:00 в воскресенье мужчина врезался на автомобиле в заграждение у Капитолия США, он выстрелил в воздух, а затем покончил с собой. Полиция Капитолия на своем сайте сообщила, что автомобиль загорелся, когда мужчина выходил из него.

    «Выйдя из автомобиля, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, а когда полиция отреагировала и приблизилась, мужчина застрелился. Больше никто не пострадал. На данный момент непохоже, чтобы мужчина ставил перед собой цель напасть на членов Конгресса, которые находятся на каникулах. Полицейские не применяли оружие», – говорится в заявлении полиции Капитолия.

    Инцидент расследует департамент полиции города Вашингтона, который сразу не сообщил данные о личности мужчины или какие-либо подробности о его мотивах.

    Ранее национальный опрос движения «Соглашение о действиях штатов» (Convention of States Action) показал, что более 40% опрошенных считают, что вооруженные граждане США, а не правоохранительные органы, являются лучшим способом защиты населения от массовых расстрелов.

    Фото: pewresearch.org
    #США #Мировые новости
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