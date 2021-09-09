Вооруженный грабитель захватил заложников в здании банка в Грузии

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Вооруженный мужчина ворвался в здание банка в грузинском городе Кварели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости Грузия».

На данный момент все заложники уже покинули отделение «Банка Грузии», сообщил журналистам губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.

Сегодня около 16 часов (18 часов по времени Нур-Султана - ред.) вооруженный мужчина ворвался в отделение «Банка Грузии» на проспекте Чавчавадзе в небольшом городе Кварели.

После этого сюда были стянуты силы полиции, территория была оцеплена ради безопасности населения.

По словам очевидцев, нападавший в маске держал в руке гранату и угрожал взорвать ее.

Некоторым людям удалось сразу покинуть здание банка, однако в здании по-прежнему находилось 15 заложников — сотрудники банка и клиенты.

На месте также находится спецназ, операцией руководит глава областной полиции.

«Сейчас у него больше нет заложников. Во время звонков он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранительными органами ведутся переговоры. Посмотрим, каким будет результат, надо подождать. Сейчас он находится в банке один. Он пока ничего не говорит, переговоры продолжаются», — сказал Шиошвили.

Покинувшие здание банка заложники дают показания в отделении полиции.

По данным некоторых СМИ, злоумышленник потребовал полмиллиона в обмен на освобождение заложников, однако официально эту информацию пока никто не подтвердил.