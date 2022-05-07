Вооруженным силам Казахстана - 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 7 Мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о создании национальных Вооруженных сил. С обретением суверенитета особое внимание уделялось формированию армии, обладающей сильным боевым потенциалом.

4 октября 2012 года Парламент Республики Казахстан рассмотрел и принял положение «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан». Согласно ему, 7 Мая объявлено государственным праздником, считается выходным днем в стране.

В честь праздника казахстанцы в этом году будут отдыхать 4 дня - 7, 8, 9, 10 мая.

В преддверии знаменательного дня присвоение воинских званий и вручение наград отличившимся военнослужащим стало ежегодной традицией.

На сегодня государство уделяет особое внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих. Им предоставляются жилье, другие льготы и заработная плата.

Министерством обороны разработан проект Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан». В действующие уставы предложено внести более 200 поправок редакционного характера, касающихся вопросов повседневной жизнедеятельности, безопасности воинской службы, учета и хранения оружия, организации службы суточного наряда, проведения служебных расследований и порядка снятия дисциплинарных взысканий.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.

Ряд казахстанцев награжден орденами и медалями.

Поздравив участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Глава государства особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности нашей страны.

«Служба в силовых органах – это почетная миссия и большая ответственность. Солдаты и офицеры Вооруженных сил Казахстана показывают первоклассную боевую выучку, регулярно оттачивая свои навыки и умения», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В канун 7 Мая Президент РК присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины и квалификационные классы. Со списком обладателей можно ознакомиться по ссылке .

Накануне Глава государства подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» прославленным стрелкам Тулеугали Абдыбекову и Ибраиму Сулейменову, а также командиру стрелкового батальона Александру Несмиянову, чьи подвиги не получили должной оценки в свое время.

Также в честь Дня защитника Отечества Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном собрании. Он особо отметил, что наша доблестная армия защищает независимость страны и является надежным оплотом Нового Казахстана.

В регионах страны организован ряд мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

К примеру, в столице состоялись финальные состязаниях военно-патриотической игры Qaisar. В мероприятии участвовали более 100 юношей и девушек со всех регионов Казахстана. Масштабный республиканский проект осуществлен в рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по модернизации системы военно-патриотического воспитания с учетом глобальных вызовов и внутриполитических тенденций.

А в Костанайской области наградили лучших полицейских.

Так, медалями «За вклад в обеспечение охраны общественного порядка» были отмечены полковники Елена Васильева, Болат Шубаев и подполковник Алмат Хамитов.

Видео пресс-службы Министерства обороны РК.