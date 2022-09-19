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    Вооруженных браконьеров с тушей кабана задержали в Костанайской области

    19 Сентября 2022, 16:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали вооруженных браконьеров с тушей кабана в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Аркалыкские полицейские совместно с инспекторами «Охотзоопром» задержали трех подозреваемых в незаконной охоте.

    Вечером 16 сентября в поселке Матросов полицейские в ходе рейда остановили автомашину «Niva». В салоне находились местные жители, мужчины в возрасте 65, 57 и 36 лет. При осмотре транспортного средства, в прицепе обнаружена туша дикого кабана.

    «В салоне автомобиля обнаружены гладкоствольное ружье, два охотничьих ножа и 77 патронов. Разрешительных документов на осуществление охоты мужчины не имели», – рассказали в управлении полиции города Аркалыка.

    В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК «Незаконная охота».

    С начала года в регионе зарегистрировано 11 фактов незаконной охоты.


    Фото: polisia.kz

    Костанайская область Происшествия Животные
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