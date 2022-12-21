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    Вооруженные силы США направлены на охрану границы с Мексикой

    21 Декабря 2022, 11:55

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американские военнослужащие привлечены к охране государственной границы между США и Мексикой для сдерживания мигрантов и возвращения их обратно, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    Члены Национальной гвардии Техаса и десятки военных машин были размещены в городе Эль-Пасо во вторник для установления проволочного заграждения по блокированию незаконного перехода беженцами границы через русло реки Рио-Гранде.

    Новый барьер привел к скоплению групп мигрантов до 200-300 человек. В связи с ежедневным увеличением беженцев в Эль-Пасо отмечается переполнение приютов, многим людям приходится спать на улице в условиях низкой температуры.

    Власти города объявили чрезвычайное положение и обратились к штату и федеральному правительству с просьбой оказать дополнительную помощь в укрытии и организации питания для мигрантов, а также их передислокации.

    Фото: nbcnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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