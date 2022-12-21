Вооруженные силы США направлены на охрану границы с Мексикой

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американские военнослужащие привлечены к охране государственной границы между США и Мексикой для сдерживания мигрантов и возвращения их обратно, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Члены Национальной гвардии Техаса и десятки военных машин были размещены в городе Эль-Пасо во вторник для установления проволочного заграждения по блокированию незаконного перехода беженцами границы через русло реки Рио-Гранде.

Новый барьер привел к скоплению групп мигрантов до 200-300 человек. В связи с ежедневным увеличением беженцев в Эль-Пасо отмечается переполнение приютов, многим людям приходится спать на улице в условиях низкой температуры.

Власти города объявили чрезвычайное положение и обратились к штату и федеральному правительству с просьбой оказать дополнительную помощь в укрытии и организации питания для мигрантов, а также их передислокации.

Фото: nbcnews.com



