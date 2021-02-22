Вооруженные Силы отработают вопросы участия в ликвидации последствий ЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в Министерстве обороны подведены итоги проведенных мероприятий и поставлены задачи на предстоящую неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Должностные лица доложили о проведении сборов с операторами беспилотных летательных аппаратов, альпийскими подразделениями Вооруженных Сил, курсов подготовки командиров взводов «Тактик», а также учебных полетов авиации.

Подведены итоги подготовки взводов, которые по результатам боевых стрельб оценены на «хорошо».

Начальник Главного медицинского управления отметил стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в армии. Принимаемые в ходе проведения мероприятий меры позволили не допустить роста количества зараженных COVID-19 в Вооруженных Силах.

Министр обороны подчеркнул необходимость выполнения запланированных мероприятий в полном объеме с соблюдением установленных профилактических мер.

В преддверии весеннего призыва даны указания обеспечить ПЦР-тестирование как призывников, так и увольняемых из рядов Вооруженных Сил. Кроме того, с учетом прошлогоднего переноса сроков призыва «сдвигаются» сроки увольнения солдат весной-летом этого года. В соответствии с этим необходимо скорректировать план распределения молодого пополнения по воинским частям.

Руководитель оборонного ведомства поручил в рамках аттестации офицерского состава сосредоточить внимание на эффективности служебной деятельности аттестуемых, не допускать формального, поверхностного или субъективного отношения к оценке подчиненных. Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что главная задача командования – выявлять и помогать расти по службе лучшим офицерам, которые в перспективе могут занять высокие руководящие должности.

В целях популяризации здорового образа жизни поручено усилить спортивно-массовую работу в гарнизонах, широко привлечь к ней не только военнослужащих, но и членов их семей. Для этого планируется задействовать учебно-материальную базу и спортсменов-инструкторов воинских частей, а на базе спортивных комплексов в гарнизонах будут организованы спортивные секции для детей.

В рамках договоренностей между Министерством обороны и МЧС, достигнутых на совместном совещании 29 января текущего года, даны указания проверить готовность военной техники к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. С приближением весеннего периода начальникам гарнизонов даны указания отработать с региональными подразделениями по чрезвычайным ситуациям вопросы совместного участия в возможных противопаводковых мероприятиях.

Также руководителем оборонного ведомства поручено проявлять более активную, организующую роль во взаимодействии с промышленными предприятиями и Министерством индустрии и инфраструктурного развития по организации опытно-конструкторских работ и производства в Казахстане востребованной для армии военной продукции.