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    15:26, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Вооруженные группировки окружили две больницы Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вооруженные группировки окружили две крупные больницы Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня с утра группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алматы №1 и №7. Террористы не пропускают в больницы пациентов, пребывающих на каретах скорой помощи, а также врачей и медперсонал», - сообщили в инфоцентре комендатуры города Алматы.

    Таким образом, террористы препятствовали работе медицинских учреждений и поставили под угрозу здоровье и жизни мирных горожан.

    Напомним, в Алматы проводится антитеррористическая операция. В связи с этим жителей и гостей города просят не выходить из домов.


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