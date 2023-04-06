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    Вооруженную женщину задержали в здании Trump Tower в Чикаго

    6 Апреля 2023, 14:14

    ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ – Женщина, вооруженная винтовкой, задержана полицией в небоскребе, принадлежащем Дональду Трампу, в Чикаго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Chicago Tribune.

    Полиция Чикаго сообщила, что звонки с сообщением о женщине, разгуливавшей по отелю, расположенному в здании Trump Tower, с винтовкой, поступили около 11:30 утра по местному времени.

    Женщина была задержана позднее в тот же день. Ее доставили в больницу для освидетельствования. Против нее возбуждено уголовное дело.

    Полиция заявила в среду днем, что, по их мнению, это был единичный инцидент бытового характера. «Угрозы для населения нет», — заявили в ведомстве.

    По данным полиции, пострадавших после задержания вооруженной женщины не поступало.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Нью-Йорка предъявила бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения в подделке финансовых документов. Таким образом, Трамп стал первым в истории президентом страны, обвиняемым по уголовному делу.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США Мировые новости
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