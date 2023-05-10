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    Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау

    10 Мая 2023, 05:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, сотрудники управления по противодействию наркопреступности на одной из улиц Атырау установили и задержали жителя города 1993 г.р., который занимался сбытом наркотиков. У задержанного изъяли 4 упаковки синтетического наркотического порошка и пистолет.

    Во время обыска по постоянному адресу были изъяты порошок, упакованный в полиэтиленовый пакет и высушенные растения наркотического происхождения. Назначена экспертиза изъятых веществ и пистолета.

    В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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