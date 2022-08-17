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    Вооруженного обрезом талдыкорганца задержали в парке ветеранов

    17 Августа 2022 18:26

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В парке ветеранов задержали молодого человека с полиэтиленовым пакетом, в котором полицейские при досмотре обнаружили обрез огнестрельного оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Изъят обрез гладкоствольного ружья, 12 калибра. Оружие изготовлено кустарным способом. Заводские номера на ударно-спусковом механизме оказались сбиты. Парень пояснил, что нашел пакет с его содержимым в арыке и направлялся в городскую полицию, чтобы сдать оружие. Показания задержанного сейчас тщательно проверяются», – сообщили в полиции.

    В настоящее время на территории региона проводится республиканская отработка «Кару», которая продлится по 19 августа. Мероприятие носит профилактический характер и направлено на пресечение преступлений с применением огнестрельного оружия. За первый день отработки в регионе из незаконного оборота изъято 6 единиц оружия. Среди них 1 нарезной карабин, 2 гладкоствольных ружья, 1 обрез, 1 газовый и 1 травматический пистолеты, а также 1 магазин без боеприпасов и 2 комплектов щитков, используемых силовиками.


    Фото: polisia.kz




    #Борьба с преступностью #Общество #Талдыкорган
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