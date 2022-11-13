Вооруженного грабителя задержали гвардейцы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау гвардейцы совместно с полицейскими задержали вооруженного грабителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 ноября около 11:00 часов в микрорайоне Авангард города Атырау, угрожая пистолетом продавцу магазина, мужчина завладел деньгами в размере более 200 тысяч тенге. В этот же период времени в центр оперативного управления по данной ситуации поступило уведомление, которое принял дежурный военнослужащий батальона оперативного назначения воинской части 5546 старший сержант Нурбол Жайлиев. Совместными действиями гвардейцев и полицейских вооруженный пистолетом МП-65К был найден и передан отделу полиции г. Атырау», - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Республики Казахстан.

«Это мой долг как военнослужащего, принявшего присягу на верность Родине. На моем месте так поступил бы каждый военнослужащий Национальной гвардии. Главное, что подозреваемый был найден и обезврежен», - говорит Нурбол Жайлиев.



