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    Вооруженного грабителя задержали гвардейцы в Атырау

    13 Ноября 2022, 16:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау гвардейцы совместно с полицейскими задержали вооруженного грабителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 ноября около 11:00 часов в микрорайоне Авангард города Атырау, угрожая пистолетом продавцу магазина, мужчина завладел деньгами в размере более 200 тысяч тенге. В этот же период времени в центр оперативного управления по данной ситуации поступило уведомление, которое принял дежурный военнослужащий батальона оперативного назначения воинской части 5546 старший сержант Нурбол Жайлиев. Совместными действиями гвардейцев и полицейских вооруженный пистолетом МП-65К был найден и передан отделу полиции г. Атырау», - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Республики Казахстан.

    «Это мой долг как военнослужащего, принявшего присягу на верность Родине. На моем месте так поступил бы каждый военнослужащий Национальной гвардии. Главное, что подозреваемый был найден и обезврежен», - говорит Нурбол Жайлиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Нацгвардия Вооруженные силы Атырау
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