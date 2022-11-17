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    Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области

    17 Ноября 2022, 14:45

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В период с 20 октября по 20 ноября по области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» с целью выявления, предупреждения экологических правонарушений и преступлений. 16 ноября сотрудники отдела полиции Жанакорганского района департамента полиции Кызылординской области в ходе рейда остановили водителя «Нивы».

    В ходе проверки автомашины, за рулем которого находился 42-летний житель района, стражи порядка обнаружили туши зайцев, прожектор и охотничье ружье 12-го калибра. По факту проводится досудебное расследование по ст. 337 ч. 1 «Незаконная охота» УК Республики Казахстан, назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    В отношении подозреваемого принята мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следует отметить, что в ходе проведенных рейдовых мероприятий за 28 дней выявлено 243 нарушения природоохранного законодательства.

    Фото: polisia.kz
    Кызылординская область Экология МВД РК Животные
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