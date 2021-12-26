«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фигуристка Ксения Панкратова, ставшая известной после катания на коньках на Большом алматинском озере (БАО), исполнила танец на льду замерзшего озера Кольсай и вновь восхитила Казнет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Короткое видео с исполнением танца появилось на ее странице в Instagram : «Волшебный лёд Кольсая», - подписала фигуристка публикацию.

Пользователи Сети под видеороликом оставили восхищенные комментарии: «Волшебно. Как красиво. Роскошное видео. Великолепно. Как всегда бесподобно. С флагом Казахстана было б еще волшебней. Как классно. Сказочно. Как красиво, до мурашек!», - восхищаются пользователи.

Напомним, в декабре 2018 года алматинка Ксения Панкратова выложила ролик , где катается на коньках на Большом Алматинском озере. Это видео набрало больше миллиона просмотров в Сети и стало самым обсуждаемым. Позже роликом заинтересовались на американском шоу.

В Иле-Алатауском нацпарке тогда заявили, что разрешение девушке никто не давал, и спуск на БАО запрещен. Ксения Панкратова после рассказала МИА «Казинформ», как ей удалось покататься на коньках на одном из охраняемых объектов.

Спустя несколько месяцев Ксения Панкратова снова удивила пользователей Сети. В этот раз она исполнила танец на льду замерзшего озера Каинды. Тогда ролик был создан совместно с Туристическим центром Алматы для популяризации туризма в Казахстане.

Также перфоманс алматинки повторила российская олимпийская чемпионка на Байкале. Но, Ксения не считает, что именно она вдохновила ее на подобный опыт.

«Для меня исполнение танца на природном льду - это больше искусство, нежели спорт. Я рада, что такое видео стало своего рода флешмобом, это позволяет людям увидеть уникальные места мира по-новому», - сказала тогда Ксения Панкратова.

В начале 2021 года фигуристка также покорила Сеть, исполнив танец в красном платье на льду замерзшего Капчагайского водохранилища, а весной Ксения показала красоту природы Северного Казахстана. Она прокатилась на льду замерзшего озера Жасыбай, расположенного на территории Баянаульского национального парка на юге Павлодарской области.

Ксения Панкратова является профессиональной фигуристкой и кандидатом в мастера спорта Казахстана по фигурному катанию. Девушка закончила свою профессиональную карьеру, работает тренером.

Ранее в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов ответили, разрешено ли кататься на коньках на озерах Кольсай и Каинды.