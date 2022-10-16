16 Октября 2022, 20:04

Волшебную «Жизель» представят 22-23 октября в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фантастический балет Адольфа Адана «Жизель» на сюжет древней мистической легенды о девушках-вилисах в исполнении балетной труппы «Астана Опера» будет предложен вниманию жителей и гостей столицы 22 и 23 октября. Шедевр классической хореографии пройдет на сцене театра «Астана Балет» в постановке художественного руководителя коллектива Народной артистки России, звезды мирового балета Алтынай Асылмуратовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Балетная труппа «Астана Опера» уже не в первый раз выходит на сцену театра «Астана Балет». В декабре прошлого года в рамках сотрудничества двух театров артисты с большим успехом представили здесь зрелищные спектакли Михаила Фокина – «Шопениану» на музыку Фридерик Шопена и «Шехеразаду» на музыку Николая Римского-Корсакова, а также яркую программу Гала-балета. Обменные выступления крупных театральных коллективов страны стали доброй традицией, такое взаимодействие творческих сил республики имеет благоприятное влияние на развитие культурной сферы и служит популяризацией высокого искусства, отмечают в «Астана Опера».

«Выступление на этой замечательной сцене для нас – прекрасная возможность встречи не только с любимыми зрителями, но и с нашими дорогими коллегами. Мы с большим удовольствием исполним спектакль «Жизель» Адольфа Адана, в этом балете поднимаются вечные темы истинной любви, глубокой вины, искреннего прощения и самопожертвования, он является образцом синтеза удивительной красоты хореографии и чарующей музыки. Постараемся в полной мере выразить все эмоции и переживания героев и передать выразительным языком танца высокие чувства, заложенные автором в легендарном балете», - рассказали артисты «Астана Опера».

Как отмечают артисты, уникальность этой редакции постановки «Жизель» – не только в завораживающем исполнении артистов балета «Астана Опера», но и в художественном оформлении прославленных театральных художников современности: выдающегося сценографа Эцио Фриджерио и лауреата премии «Оскар» художника по костюмам Франки Скуарчапино. Живописные сцены деревенской жизни – залитый солнечным светом маленький домик Жизели, лесная полянка сменяются таинственной атмосферой ночного танца загадочных вилис – невест, умерших накануне свадьбы из-за предательства женихов. Словно тени, кружатся девушки в стремительном хороводе при сиянии луны, и неземная красота призрачных фигур эффектно подчеркнута игрой света итальянского художника Винченцо Рапони.

Вне всякого сомнения, выйти на сцену в образе нежной Жизели с самого юного возраста мечтают балерины всего мира. Наиболее яркие трактовки этой роли в разное время представили Карлотта Гризи, Анна Павлова, Ольга Спесивцева, Галина Уланова, Наталья Бессмертнова, а также блистательная Алтынай Асылмуратова, и именно она передала балеринам «Астана Опера» эталонное исполнение этой сложнейшей партии.

В эти дни столичной публике представится возможность оценить интерпретации персонажей этого фантастического балета двух разных составов исполнителей. При этом каждый артист, воплощая образы героев спектакля, привносит свои уникальные штрихи в выступление.

22 октября партию Жизели исполнит ведущая солистка «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева, образ ее возлюбленного Альберта представит Данияр Жуматаев, Ганс – Куат Карибаев, Мирта – София Адильханова.

23 октября в заглавной роли юной Жизели выступит талантливая солистка театра Анастасия Заклинская, в партии графа Альберта дебютирует Диас Курмангазы, Ганс – Галымжан Нурмухамет. В образе Мирты на сцену впервые выйдет Амина Кисембаева. Ассистенты балетмейстера-постановщика – Заслуженный артист России Константин Заклинский, Елена Шерстнева.

Начало спектаклей – 22 октября в 19.00, 23 октября в 18.00.