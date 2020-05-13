Волонтеры ЗКО отправили 7 караванов милосердия нуждающимся семьям

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В волонтерском движении, организованном КГУ «Қоғамдық келісім» под республиканской эгидой «Бiз бiргемiз», приняли активное участие жители Западно-Казахстанской области.

Заместитель председателя молодежного объединения «Жаңғыру жолы» АНК ЗКО Асель Мырзахметова является и директором благотворительного фонда «Sayap», вместе со своими единомышленниками в Год волонтера оказывает помощь тем семьям, которые в период карантина испытывают трудности, практически ежедневно занимаясь благотворительной деятельностью.

– Мы сотрудничаем с Национальной волонтерской сетью, Лигой волонтеров, стараемся по мере возможности решать социальные проблемы общества. Однозначно, волонтерское движение делает этот мир лучше. Люди с охотой откликаются, оказывают посильную помощь другим, выстраивая цепочку добрых дел вокруг, – говорит А.Мырзахметова.

Волонтеры призывают жителей области помогать нуждающимся, бросают клич, находят спонсоров, собирают продуктовые наборы. С 21 марта волонтерами Центра волонтерского движения и молодежного движения «Жаңғыру жолы» АНК ЗКО, представителями этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, казахско-вайнахского клуба «Достык», Федерации ММА ЗКО, клуба любителей бега «UralskRunners», спортклуба «Patriot», волонтерской группой «BIRLIK» было собрано свыше 8 миллионов тенге на закуп продуктов питания. Помощь получили более 700 семей. Стоимость содержимого продуктового набора варьируется в сумме от 9 400 тенге до 13 тысяч тенге. По заявкам потенциальных получателей помощи приобретались также медицинские препараты.

– Мы уже организовали 7 караванов милосердия. Пакеты с продуктами питания получили одинокие пожилые люди, многодетные и малоимущие семьи, проживающие не только в областном центре, но и в ближайших селах, – пояснил руководитель молодежного движения «Жаңғыру жолы» при АНК ЗКО Дулат Макатов.