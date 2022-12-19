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    Волонтеры в первые месяцы пандемии помогали спасать жизни – врач Жулдыз Данбаева

    19 Декабря 2022, 23:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице прошел волонтерский фестиваль «Volunteer fest». В числе почетных приглашенных гостей, вручавших награды номинантам – директор Многопрофильной городской больницы №3 Жулдыз Данбаева, которая в период пандемии спасала человеческие жизни от вируса, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    За самоотверженный труд во время борьбы за жизнь пациентов в пик пандемии Жулдыз Сейткамзиновне в этом году ко Дню медицинского работника вручили специальную номинацию «Победитель пандемии COVID-19». Она также в числе трех столичных врачей Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была награждена орденом «Парасат» за отвагу и мужество, проявленные в борьбе с опасной инфекцией.

    «В карантинно-инфекционных стационарах больницы мы бесплатно обучили около 250 волонтеров, оперативно выявляли больных, инфицированных СOVID-19, и круглосуточно оказывали им качественную медицинскую помощь. Во многом благодаря помощи наших волонтеров, трудившихся и в выходные дни, мы вместе преодолели СOVID-19», - рассказала Жулдыз Сейткамзиновна, поздравляя участников фестиваля.

    Она отметила, что проявлять заботу и делать добро людям — традиция нашего народа с древних времен.

    «Мы должны сохранить эту традицию. Благодаря вам, волонтеры, и вашим усилиям, этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее», - подчеркнула врач.


    Фото: Многопрофильная городская больница №3

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Волонтёрство Коронавирус в РК
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