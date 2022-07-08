Волонтеры развезут жертвенное мясо нуждающимся в Курбан айт в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе готовятся к священному празднику Курбан айт. Подготовлены площадки для жертвоприношения животных, формируются группы волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке региональной службы коммуникаций Жамбылской области главный имам мечети «Хибатулла Тарази», представитель ДУМК по Жамбылской области Бейбит Мырзагелдиев поздравил представителей средств массовой информации и всех мусульман с праздником Курбан айт.

«Курбан айт – это праздник гуманизма и милосердия, добра и благотворительности. В эти знаменательные дни каждый, у кого есть вера в сердце, старается совершать благие дела, приносить радость окружающим, оказывать помощь нуждающимся. Курбан айт является одним из двух значимых праздников мусульманской уммы. Наш народ на протяжении многих столетий с трепетом относится к этому празднику, поэтому к нему готовятся с особым волнением», - сообщил спикер.

По словам Бейбита Мырзагелдиева, в этом году жертвоприношение будет совершаться при посещении мечети.

«Для этого в Таразе готовы две бойни. Заявки принимаются в режиме онлайн на сайте qurban2022.kz, а также в областной мечети. Конечно, в этом году предпочтение отдадут жертвоприношениям прямо через бойню. Доставим мясо нуждающимся семьям. Для этого формируется специальная группа волонтеров. День арапа - 8 июля, а Курбан айт начинается с 9 июля. Время совершения праздничной молитвы «айт намазы» по Таразу - 6:30», - пояснил он.

«Жертвоприношение было предписано, чтобы приблизиться к Богу, очиститься от грехов, поблагодарить Господа за Его многочисленные дары и чтобы богатые и бедные были щедры и сострадательны. Курбан в Исламе является одним из видов поклонений, совершаемых имуществом. Это выражение благодарности Всевышнему Аллаху за ниспосланные Им блага», информирует Б. Мырзагелдиев.

«Мясо жертвенного животного, согласно Шариату, необходимо делить на три части, одну из которых отдают малоимущим, второй угощают родственников и соседей, а третья остается дома для дальнейшего употребления в пищу. Нужно отметить, что продажа мяса жертвенного животного категорически запрещена. Однако раздать бесплатно верующий может практически все мясо, кроме незначительной части, которой он должен угостить свою семью», - напомнил главный имам мечети «Хибатулла Тарази».

«Мы не должны забывать, что Аллах не нуждается ни в мясе, ни в крови жертвенного животного. Его достигнет только намерение, искренность и богобоязненность. Праздник имеет важное социальное значение и является залогом единения мусульман, укрепления связей между ними и взаимопомощи. В праздничные дни за праздничными дастарханами мы встречаемся с родственниками и соседями, вместе с другими прихожанами мечети обращаемся к Всевышнему Аллаху, прося у Него благословения и милости. Следует протянуть руку помощи бедным и нуждающимся, обращаться наилучшим образом с окружающими нас людьми, как повелевает нам Ислам, и воздерживаться от вредных и недостойных поступков», - сообщил Бейбит Мырзагелдиев.

Ранее сообщалось, что в этом году Курбан айт в Казахстане пройдет с 9 по 11 июля.