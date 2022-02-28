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    Волонтёры раздали продуктовые наборы многодетным семьям в Карагандинской области

    28 Февраля 2022, 18:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Представители волонтёрской группы Nura Arnasy совместно с благотворительным фондом Birlik Карагандинской областной мечети «Әнет баба» вручили продуктовые наборы 15 многодетным семьям из села Жараспай и пяти – из посёлка Нура, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Продуктовые наборы весом 35 килограммов были собраны благотворительным фондом Birlik. В раздаче продуктовых наборов участвовали 10 волонтёров.

    «Список многодетных семей нам предоставили в сельских акиматах. В продуктовые наборы вошли фрукты, овощи, крупы, макароны, подсолнечное масло, мука, чай. Мы благодарны фонду Birlik за оказанную спонсорскую помощь. Подобные благотворительные акции в нашем районе проводятся часто», – рассказал руководитель волонтёрской группы Nura Arnasy Талгат Шолтаев.

    Всего благотворительный фонд Birlik при Карагандинской областной мечети «Әнет баба» за выходные раздал 50 продуктовых наборов. Кроме Нуринского района, помощь получили многодетные и малообеспеченные семьи Караганды и Нур-Султана.

    Фонд был создан год назад. За это время его силами роздано более трёх тысяч продуктовых наборов и организовано шесть благотворительных ярмарок для детей с онкологическими заболеваниями. Также он активно участвует в различных акциях, помогает собирать в школу детей из многодетных и малообеспеченных семей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Регионы Общество Волонтёрство
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