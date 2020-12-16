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    Волонтеры раздали казахстанские флажки жителям Кокшетау

    16 Декабря 2020, 19:13

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 1500 государственных флажков было роздано жителям Кокшетау ко Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в отделе культуры и развития языков города Кокшетау, в рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан волонтерами областного центра была проведена акция раздачи государственных флажков горожанам.

    «Четырьмя группами волонтеров в общей сложности было роздано более 1500 флажков», - отметили в ведомстве.

    Волонтеры раздавали символику посетителям и продавцам торговых центров «Kokshe Market», а также кокшетауцам и гостям города на вокзале, в таксопарке «Такси Алем», в автобусах, на улицах и площадях Кокшетау.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Патриотизм День Независимости
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