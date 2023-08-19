Волонтеры помогают питомникам ухаживать за бродячими животными в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждую третью субботу августа отмечают Международный день защиты бродячих животных. В Астане этой проблеме уделяется особое внимание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

В городе с 2020 года работает совет по вопросам защиты животных, в состав которого вошли представители зоозащитных организаций, общественные деятели, ветеринары. Помогают ухаживать за ними и волонтеры.

Волонтеры столицы регулярно посещают питомники и помогают кормить, заботиться об отловленных безнадзорных собаках и кошках.

На сегодня по Астане отловом занимаются 6 бригад – по одной на каждый район и еще одна бригада оперативного реагирования.

В столице с 2017 года применяются гуманные способы отлова, при котором используются сачки, удавки, клетки-ловушки, приманки.

Отловленные собаки и кошки содержатся 60 дней в пункте временного содержания до возвращения владельцу либо передачи третьему лицу. При этом невостребованные животные передаются зоозащитной организации «Стоп Отлов» в рамках заключенного меморандума. В течение 60 дней проводятся соответствующие ветеринарно-профилактические мероприятия, такие как дегельминтизация, вакцинация против бешенства и чипирование.

В пункте временного содержания содержатся более 3 тысяч собак и 200 кошек.

Одним из основных путей решения проблемы является их стерилизация. За последние три года стерилизовано 9500 животных.