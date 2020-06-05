Волонтеры помогают ЦОНам Костаная консультировать граждан

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры пришли на помощь. Ежедневно они помогают сотрудникам костанайских ЦОНов в информировании и консультировании граждан. Молодые люди рассказывают о том, как теперь работают ЦОНы Костаная, как забронировать очередь в них или, например, как зарегистрироваться в базе мобильных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

ЦОНы Костаная работают в новом формате. Оказываются только «бумажные» услуги или выдается пакет документов, оформление которого проходило через портал электронного правительства. При этом для обращения в ЦОН необходимо заранее забронировать очередь. Услуги, доступные в электронном формате, городские ЦОНы больше не оказывают. Получать их надо самостоятельно.

«По итогам работы в мае мы подвели статистику. Филиалом госкорпорации «Правительство для граждан» оказаны 41 016 услуг. Если говорить о самых востребованных, то это получение ЭЦП (11 038), получение госномеров на авто (6 336), регистрация недвижимости (4 489) и получение водительских удостоверений (3 279). Конечно, стоит понимать, что очень много людей после открытия ЦОНов пришли менять и получать паспорта и удостоверения личности (за май выдано 11 045 документов)», - отметил заместитель директора филиала «НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Чингиз Аширбеков.

При этом Чингиз Аширбеков отмечает, что многие костанайцы, несмотря на большую информационную работу, приходят в ЦОНы и спрашивают, как получить ту или иную услугу, как оформить электронную цифровую подпись или как забронировать очередь в ЦОН. Для этого в ЦОНах Костаная выделены люди, которые граждан консультируют прямо на улице. На помощь пришли волонтеры. К консультации населения подключились активисты «Jas Otan» и ГрИн, студенты.

«Мы ознакомились с работой ЦОНов после возобновления работы. Отметили, что костанайцы консультируются не только по номеру 1414, но и приходят непосредственно в отделы по обслуживанию населения. Вот и решили помочь. Прошли обучение. Изучили топ самых частных вопросов и проблем, а также алгоритмы оказания госуслуг. Теперь волонтеры консультируют граждан (узнать их можно по специальному бейджу), Волонтеры у нас универсальные, мы им предлагаем разные виды деятельности, они сами принимают решение участвовать или нет. На помощь «Правительству для граждан» в основном отозвались ребята с юридическим и экономическим образованием, планирующие в будущем поступить на государственную службу, но есть и такие, кто принимает участие в общественном мониторинге, и хочет понять, как проходит процесс изнутри. Волонтерская деятельность как раз им поможет разобраться, а заодно и разгрузить очередность при получении услуг», - отметила председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» Динара Утебаева.

Напомним, своим Указом Глава государства объявил 2020 год Годом волонтера. 10 декабря 2019 года в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтера с участием Президента РК.



