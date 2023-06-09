Волонтеры поддерживают пожарных в борьбе с лесным возгоранием в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры активно участвуют в борьбе с лесным пожаром в области Абай, оказывая помощь тем, кто борется на передовой. Их основная задача – организация и доставка горячего питания для пожарных.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Для поддержания работоспособности бригад по тушению пожаров, волонтеры готовят и доставляют горячее питание из сельских округов района. Благодаря поддержке местных предпринимателей обеспечено около 1000 литров чистой питьевой воды, 200 кг баранины, 200 кг крупы, 5 коробок консервов, 1000 хлебобулочных изделий, 50 кг лука и другие необходимые продукты. Дополнительно местные исполнительные органы предоставили 4 тонны питьевой воды.

Неравнодушные граждане также предоставляют питьевую воду, пластиковую посуду, продукты питания и средства личной гигиены для пожарных. Волонтеры поддерживают работу полевых кухонь, развернутых в селах Бородулиха и Успенка.

В обеспечении непрерывной доставки горячего питания участвует около 80 волонтеров, которые используют около 40 единиц личного транспорта. Жители города Семея также оказывают помощь в этом процессе.

В зоне пожара работают исключительно подготовленные профессионалы, потребность в дополнительной рабочей силе не возникает.

Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

В связи с крупными пожарами в области Абай Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

Напомним, большой пожар произошел в области Абай в мае. 22 мая возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы». В Бородулихинском районе было создано три эвакуационных пункта, был объявлен режим ЧС. Общая площадь горения составила около 3500 га.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления, а также оценить ущерб от пожара.