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    Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка

    27 Февраля 2022, 16:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Елена Петрова, застрявшая в пробках на Украине, рассказала о ситуации на границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стоим в пробке на границе. Местные волонтеры обеспечивают горячим питанием. Очень хорошо помогают. Через каждые 100 метров стоит скорая, готовая к экстренной помощи. Внутри автобуса тепло. В пробке стоят 10 тысяч машин, все хотят уехать. Много людей идут пешком до границы, среди них есть старики и дети. У нас относительно хорошие условия», - отметила Елена Петрова.

    По ее словам, помимо волонтеров, помогают и простые жители.

    «Простой народ помогает друг другу. Кто-то кормит, кто-то обеспечивает теплой одеждой. Люди, идущие пешком, просят нас забрать их, но у нас нет свободных мест в автобусе», - говорит она.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины.

    Автор:

    Серик Сабеков

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