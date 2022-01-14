Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Волонтёры обеспечили продуктами 10 карагандинских семей

    14 Января 2022, 17:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фронт-офис волонтёров Карагандинской области совместно с почётным президентом Федерации самбо Данияром Калимбетовым организовал благотворительную акцию по раздаче продуктов питания нуждающимся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Фронт-офис волонтёров Карагандинской области совместно с почётным президентом Федерации самбо Данияром Калимбетовым организовал благотворительную акцию по раздаче продуктов питания нуждающимся.

    «Продукты получили 10 семей в Караганде. Это многодетные, матери-одиночки, инвалиды 1-й группы, а также пенсионеры. Продуктовый набор состоял из двух небольших сеток картошки, лука, 5 литров масла, 4 кг гречки, 4 кг сахара, пачки муки, 10 кг рожек, 10 кг лапши тонкой, 5 кг риса, пачки чая. И так на каждую семью. На этом акция не заканчивается», — рассказывает руководитель фронт-офиса волонтёров области Мадина Турсынбекова.

    Теперь в планах волонтёров помочь ветеранам ВОВ и труженикам тыла.

    «Я уже позвонила в Совет ветеранов Карагандинской области, чтобы нам предоставили список тех людей, кто действительно нуждается в нашей помощи. Мы также помогаем пожилым с чисткой снега во дворах, убираем в домах и квартирах пенсионеров и инвалидов, доставляем лекарства, продукты и др. Мой номер — +7-778-673-35-35 — указан в контакт-центре Senim109. Нуждающиеся могут позвонить», — сказала Мадина Турсынбекова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Волонтёрство Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Авария, случившаяся в четверг на Балхашской ТЭЦ, устранена
    Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане