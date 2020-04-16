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    Волонтеры Jas Otan начали бесплатную раздачу 5 миллионов масок

    16 Апреля 2020, 18:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нуждающиеся семьи из наиболее незащищенных слоев населения бесплатно получат защитные маски от Общественного фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева. В течение нескольких дней волонтеры «Jas Otan» доставят средства индивидуальной защиты более чем 100 тысячам семей в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

    Накануне ночью волонтеры расфасовали 5 миллионов масок и уже сегодня начали их доставку наиболее уязвимым с точки зрения вируса слоям населения, в том числе одиноким пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам, ветеранам, гражданам с особыми потребностями и другим.

    Вместе с тем буквально вчера Нурсултан Назарбаев инициировал вторую волну по оказанию прямой адресной помощи нуждающемуся населению.

    Ранее по его поручению фондом «Birgemiz» была оказана единовременная помощь в 50 тысяч тенге свыше 152 тысячам семей. В рамках имеющихся средств планируется охватить еще более 200 тысяч нуждающихся семей. С учетом коэффициента семейности помощью будет охвачено порядка 1 млн человек.

    При этом, учитывая задачу охвата как можно большего количества нуждающихся, в ходе второй волны акцент будет сделан на те семьи, которые до этого не получали помощи. В ближайшие дни акимами регионов и органами соцзащиты будут отработаны соответствующие списки получателей. Срок оказания помощи – начало мая.

    Параллельно молодежным крылом партии «Nur Otan» активизирована работа по доставке продуктовых наборов. Ранее волонтеры «Jas Otan» обеспечили ими уже 56 тысяч нуждающихся семей по всей стране.

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    Социальная поддержка Нур Отан
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