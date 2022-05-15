Волонтеры из Актау ради многодетной семьи преодолели пешком путь до Алматы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Два волонтера-энтузиаста, которые в рамках благотворительной акции отправились в путь, благополучно добрались до Алматы. На дорогу ушло 39 дней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Жалгас Садуов и Женис Канатбаев устроили необычную акцию, чтобы помочь многодетной женщине, воспитывающих детей-инвалидов, приобрести собственное жилье. По дороге мужчины собирали пожертвования и обменивались вещами с жителями регионов, которые преодолевали на своем долгом пути.

По задумке волонтеров, мяч, принадлежащий одному из детей многодетной семьи, должен быть обменян на что-то более ценное. И так до тех пор, пока не получится взять квартиру. Например, в Атырау парни обменяли мяч на сумку и часы, которые отдали за кольцо в Уральске. Уральские дорожные полицейские брать кольцо не стали, но подарили парням наручные часы.

По словам Жалгаса Садуова, проблем в дороге особых не было. Только вот товарищ приболел. Тем не менее, мужчины смогли преодолеть путь до Алматы.

Волонтеры пешком уже отправились в Талдыкорган. Вернувшись домой, они проведут аукцион все с той же целью. Вещи неравнодушных казахстанцев будут реализованы, и эти средства семья сможет добавить к уже собранным деньгам.