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    Волонтеры из 34 стран мира встретились на международном форуме в Астане

    20 Июня 2023, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал Международный форум волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров, помимо волонтеров на форум прибыли около 50 иностранных спикеров.

    «В форуме, который продлится сегодня и завтра, примет участие более 140 волонтеров из 34 стран. Кроме того, приехали 50 иностранных спикеров. Также прибыли волонтеры со всего Казахстана. В общей сложности, в мероприятии участвуют более 400 участников. Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил этот год годом волонтеров. Поэтому, уже прошел Центральноазиатский форум волонтеров. Сегодня проходит Международный форум волонтеров», - сказал Данияр Кадыров в интервью журналистам.

    По словам вице-министра, на форуме будут обсуждаться актуальные вопросы волонтерского движения на международном уровне.

    «Главная цель – установление тесных связей с другими странами в направлении волонтерского движения, обмен информацией и опытом, совместное решение проблем, стоящих перед волонтерами на международном уровне», - сказал Данияр Кадыров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Волонтёрство
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