Волонтеры АНК ЗКО совместно с уральскими активистами собрали 11 млн тенге для нуждающихся

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Всего за период ЧП и карантина Центр волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана по ЗКО совместно с молодежным движением «Жаңғыру жолы» организовали продуктовую помощь в рамках акции «Караван милосердия» для почти тысячи жителей областного центра и близлежащих сел. Всего было организовано 13 массовых выездов с продуктовыми корзинами к многодетным, нуждающимся семьям, пожилым людям и инвалидам, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Так сложилось, что именно в «Год волонтера» мир охватила пандемия коронавирусной инфекции. В это тяжелое время для всех стран в целом, и для каждой семьи в каждой стране по отдельности, стала особо актуальной солидарность, чувство локтя и взаимной поддержки.

Центр волонтерского движения был создан при КГУ«Қоғамдық келісім» Ассамблеи народа Казахстана ЗКО в начале 2020 года, его возглавил 30-летний активист уральского молодежного крыла «Республиканский центр уйгуров Казахстана» Илияр Муталипов. Координаторами волонтерского движения, организованного при Ассамблее народа Казахстана ЗКО, стали заместитель руководителя КГУ КГУ«Қоғамдық келісім» Айгуль Туркина и руководитель отдела по работе с этнокультурными объединениями Инесса Тоболева. В марте этого же года при КГУ «Қоғамдық келісім» АНК ЗКО был открыт областной филиал республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы», руководство которым взял на себя Дулат Макатов.

Следует отметить, что волонтерство знакомо Макатову не понаслышке: в 2017 году вместе с другом Данияром Базарбаевым они организовали волонтерскую группу «BIRLIK», которая начала оказывать благотворительную помощь социально-уязвимым слоям населения. Так, при сотрудничестве с КГУ «Территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов отдела занятости и социальных программ», волонтерская группа «BIRLIK» помогла продуктами питания более 200 семьям, смогла обеспечить 20 малоимущих семей предметами быта - ребята находили бывшие в употреблении детские шкафы и стиральные машины, кухонную мебель и даже подарили новенький планшет в подарок ребенку-инвалиду.

Лидер молодежного движения «Жаңғыру жолы» рассказывает, что к участию в благотворительных акциях они всегда привлекают своих близких, друзей, коллег, – и их призыв всегда находит отклик в сердцах людей.

Помимо волонтерской группы «BIRLIK» в марте 2020 года к работе Центра волонтерского движения АНК ЗКО присоединились молодежные объединения – «Федерация ММА ЗКО», клуб любителей бега «Uralskrunners», спортивный клуб «Patriot», команда «Vip_kortezh_uralsk», волонтерская группа «За жизнь», казахско-чеченский клуб «Достык», функционирующий при этнокультурном объединении «Чечено-ингушское общество «Вайнах».

Более 100 активистов всех перечисленных обществ были задействованы в 13 этапах благотворительной акции «Караван милосердия», стартовавшей 21 марта. Целью акции стало обеспечение в период карантина и дефицита рабочих мест малоимущих и многодетных семей, детей-инвалидов, сирот и пожилых людей социально-значимыми продуктами питания и при необходимости лекарствами. Все добровольные помощники Центра волонтерского движения в течение нескольких месяцев ежедневно были задействованы в организации сбора денежных средств от спонсоров и неравнодушных западноказахстанцев, закупали продукты, до поздней ночи фасовали их и формировали социальные пакеты, занимались развозкой этих пакетов по адресам нуждающихся семей.

«Социальные пакеты мы комплектовали с учетом того, сколько взрослых и детей в семье, какого они возраста, в чем нуждаются, - рассказывает Дулат Макатов. - К примеру, в среднем стоимость одного пакета для семьи из 4 человек, где трое - это дети, составляла 8000 тенге; для семьи из 7 человек – 15 000, свыше 7 – 21000 тенге. Эту систему комплектования разработал для нас Алмат Исентаев – исполнительный директор «Федерации ММА ЗКО», которого мы справедливо считаем «мозгом» волонтерского движения».

Списки нуждающихся семей и одиноких пенсионеров волонтеры от Ассамблеи брали в органах социальной занятости, кроме того, в мессенджере WhatsApp была создана группа «Центр волонтеров АНК ЗКО», куда молодые активисты скидывали адреса и телефоны людей, кто лично обращались к ним с просьбой помочь продуктами, так как в условиях карантина временно лишились источника доходов.

Центр волонтерского движения АНК ЗКО совместно с МД «Жаңғыру жолы» сформировали и доставили продукты в рамках 13 «Караванов милосердия» почти тысяче жителям областного центра и близлежащих сел. В денежном выражении объем оказанной помощи составил около 11 миллионов тенге. Свой посильный вклад в благотворительность внесли и этнокультурные объединения АНК ЗКО, и не только в виде сбора денег на продукты питания нуждающимся западноказахстанцам. К примеру, кафе «Ай-Луна» организовало доставку горячего питания для сотрудников полиции, дежуривших на блок-постах в период ЧП, а также для работников больниц и провизорных центров, которые во время карантина были на передовой в борьбе с коронавирусом.

Активисты Центра волонтерского движения и МД «Жаңғыружолы» АНК ЗКО включены в состав мониторинговой группы по распределению гуманитарной помощи, поступающей в регион из стран, дружественных Казахстану. Следует отметить, что в состав мониторинговой группы входят представители областного управления здравоохранения, департамента Комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг, антикоррупционной службы. И привлечение активистов волонтерского движения к этой работе его лидеры воспринимают как выражение высокого доверия со стороны местных акиматов.