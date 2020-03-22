Волонтеры Алматы объединились для помощи в борьбе с COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с участием городских волонтерских организаций на базе молодежного лофт-центра создан оперативный волонтерский штаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата сообщили, что его основной деятельностью является оказание помощи нуждающимся категориям населения согласно санитарно-п ротивоэпидемиологическим мерам, общественный мониторинг, социальный опрос жителей и домов, разъяснительная работа среди жителей, оказание помощи городским коммунальным службам города и т.д.

В работе волонтерского штаба задействованы более 100 постоянных волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж и тренинги по мерам предосторожности, правилам поведения во время чрезвычайного положения.

Для волонтеров созданы условия индивидуальной защиты (специальные одежды, маски, стерильные перчатки, бахилы, антисептики) для соблюдения мер безопасности, а также они обеспечиваются специальным транспортом и питанием.

В здании проводится дезинфекция на постоянной основе, учтены для оперативной диагностики волонтеров медицинские пункты, которые оснащены аптечками и средствами первой помощи, дежурные врачи, которые проверяют волонтеров два раза в день.

На данный момент волонтеры помогают по следующим направлениям:

- помощь нуждающимся и социально-уязвимым горожанам (согласно предоставленному списку Управления социального благосостояния помогают одиноким жителям, которые имеют степень инвалидности, пожилым людям – развозка продуктов питания, лекарственных препаратов

и т.д.);

- общественный мониторинг (мониторинг предприятий которые подлежат закрытию, помощь городским службам и органам и т.д.);

- информационный штаб волонтеров (информационно-разъяснительная работа, прием звонков, проведение социальных опросов жителей и домов и т.д.).

У волонтеров имеются специальные бейджи с порядковыми номерами и печатью акимата города Алматы. Волонтерский штаб работает с 8.00 до 20.00 часов, телефон 279-16-91, аккаунты в Instagram и Facebook .

«Уважаемые алматинцы! Мы, волонтеры, готовы приложить все усилия и максимально помощь жителям нашего города, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке в изменившихся условиях. Вместе мы справимся!!! #Bizbirgemiz», - сообщили волонтеры.