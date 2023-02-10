Волонтеры Алматинской области собирают гуманитарную помощь для Турции

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Молодежный ресурсный центр Алматинской области при координаций Министерства информации и общественного развития объявляет о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гуманитарная помощь собирается по адресу: город Конаев, улица Конаева 7/5, прием с 09:00 до 18:00 (Молодежный ресурсный центр Алматинской области). По всем вопросам можно обращаться по номеру: +7 707 802 62 02.

Что необходимо:

- Одеяла, спальные мешки.

- Термосы, ручные фонари, портативные зарядные устройства - power bank.

- Памперсы, средства личной и женской гигиены.

- Зимняя одежда (для взрослых и детей, важно - вещи должны быть новыми), пальто-куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие вещи.

Также гуманитарная помощь собирается во всех городах республиканского значения и областных центрах в офисах региональных фронт-офисов волонтеров «Birgemiz» и будет транспортирована в Национальную волонтерскую сеть для передачи в посольство Турции в Республике Казахстан.



