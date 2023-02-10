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    Волонтеры Алматинской области собирают гуманитарную помощь для Турции

    10 Февраля 2023, 00:01

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Молодежный ресурсный центр Алматинской области при координаций Министерства информации и общественного развития объявляет о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Гуманитарная помощь собирается по адресу: город Конаев, улица Конаева 7/5, прием с 09:00 до 18:00 (Молодежный ресурсный центр Алматинской области). По всем вопросам можно обращаться по номеру: +7 707 802 62 02.

    Что необходимо:

    - Одеяла, спальные мешки.

    - Термосы, ручные фонари, портативные зарядные устройства - power bank.

    - Памперсы, средства личной и женской гигиены.

    - Зимняя одежда (для взрослых и детей, важно - вещи должны быть новыми), пальто-куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие вещи.

    Также гуманитарная помощь собирается во всех городах республиканского значения и областных центрах в офисах региональных фронт-офисов волонтеров «Birgemiz» и будет транспортирована в Национальную волонтерскую сеть для передачи в посольство Турции в Республике Казахстан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Благотворительность Турция Волонтёрство Землетрясение
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