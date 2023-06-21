Волонтерство и филантропические традиции являются основой развития и зрелости общества – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Люди с активной жизненной позицией и высоким уровнем ответственности могут действительно стать драйверами изменения общества. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Международном форуме волонтеров в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Волонтерство и филантропические традиции являются основой развития и зрелости общества. Люди с активной жизненной позицией и высоким уровнем ответственности могут действительно стать драйверами изменения их стран и обществ. В каждом из нас, в наших ДНК есть ген доброты, который необходимо обнаружить и использовать для высоких целей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК добавил, что волонтеры являются настоящими героями.

«Находясь на передовой вы являетесь настоящими героями, настоящими ролевыми моделями в сегодняшнем мире. Ваша неустанная помощь нуждающимся и ваше желание разделить ваши знания и опыт действительно необходимо отметить. Также вы очень скромны и это заслуживает аплодисментов, но для того, чтобы продвигать ценности волонтерства и поощрять участие других - важно подчеркивать значимость вашей работы и результаты вашей работы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал Международный форум волонтеров. В нем также участвуют более 140 волонтеров из 34 стран. Приехали 50 иностранных спикеров. Также прибыли волонтеры со всего Казахстана. Всего более 400 участников.