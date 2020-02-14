Волонтерское движение АНК города Нур-Султана отправила продукты питания в Жамбылскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султан в рамках волонтерского движения «Мы вместе!» отправила продукты питания и предметы первой необходимости в Жамбылскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султана.

«Многие астанчане стали добровольными участниками благотворительной акции с 10 по 13 февраля 2020 года. Жители города, представители этнокультурных объединений столичной Ассамблеи оказали посильную помощь, тем самым проявили свою солидарность и сопричастность. Мы проверили сроки годности всех продуктов питания и товаров, поместили в специальные коробки и отправили их в 10-тонном грузовике», – рассказала координатор социального направления волонтерского движения столичной АНК Татьяна Левченко.

Центр координации благотворительной деятельности Ассамблеи народа Казахстана «Парасат» работает в столичном Доме дружбы уже с прошлого года.