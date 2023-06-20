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    Волонтерским организациям на селе будут предоставлены гранты на сумму 1 млн тенге

    20 Июня 2023, 11:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гранты на сумму 1 млн тенге предоставят волонтерским организациям в селах. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 июля прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О волонтерской деятельности». Законом предусмотрены меры по созданию благоприятных условий для работы волонтерской деятельности. У волонтеров есть свои преимущества при поступлении на учебу, на работу. Вместе с тем, сейчас волонтерским организациям нужны склады, в основном, для хранения собранного груза. Предусмотрены законные механизмы, чтобы эти склады предоставлялись местными органами по низким ценам или бесплатно», - сказал вице-министр в рамках Международного форума волонтеров.

    По его словам, в 2023 году для поддержки волонтерских организаций запущено 54 проекта.

    «На них будет предоставлено 250 малых грантов. Сумма каждого гранта составит 1 миллион тенге. Бюро сроком до двух лет. Многие из этих грантов направлены на поддержку волонтерских организаций на селе», - сказал Данияр Кадыров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Волонтёрство МИОР
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