Волонтер из Италии обучает английскому языку сельчан в Акмолинской области

ЕГИНДЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Мавзолей «Бектемир Суфу» вошел в список сакральных объектов Акмолинской области. В текущем году силами местных жителей были проведены работы по благоустройству его территории. Об этом и реализации других направлений и проектов в рамках госпрограммы «Рухани жаңғыру» проинформировал на брифинге представителей СМИ аким Егиндыкольского района Акмолинской области Ерлан Исабеков, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

«Неравнодушными меценатами по спецпроекту «Туған жер» в текущем году вкладываются немалые деньги в развитие местной инфраструктуры. Так, в селе Узынколь проводится капитальный ремонт 11 заброшенных домов, которые будут предоставлены для заселения молодым специалистам. В селе Коркем Алакольского сельского округа завершается строительство спортивного зала ангарного типа на сумму более 17 млн тенге.

В районном центре, селе Егиндыколь, сельхозтоваропроизводители предоставили бесплатное жилье многодетной семье, провели текущий и ямочный ремонт улиц Гагарина и Мира. Состоялся четвертый ежегодный праздник в селе Коржинколь, и в связи с ним были проведены работы по благоустройству, восстановлены общественная баня и кафе, построен стадион. Произведено озеленение села Полтавское, где высажено саженцев плодовых и других деревьев на сумму 10 млн тенге. В селах Бауманское, Спиридоновка и Коржинколь руководителями агроформирований организовано бесплатное питание для учеников сельских школ», – отметил Е. Исабеков.

Аким региона остановился на работе, проводимой для формирования восприимчивости подрастающего поколения к лучшим мировым достижениям и практикам.

«В школах района открыты 2 кабинета робототехники, оснащенные необходимыми приборами и техническими средствами обучения. Занятия в них проводят педагоги, прошедшие специальное обучение. В мае текущего года была проведена встреча с выпускниками школ района, где в неформальной беседе обсуждены современные тенденции развития рынка труда. Необходимо развивать универсальные навыки, так называемые «Soft Skills» – адаптивности, умения решать проблемы, компьютерной и технической грамотности, коммуникации и т.п. Статистика текущего года показывает, что благодаря проводимой работе по профориентации среди молодежи, более 80% выпускников школ поступили в высшие и средне-специальные учебные заведения на рабочие специальности, требуемые на селе.

В преддверии Года волонтера в село Егиндыколь прибыл преподаватель Лудовико Десейро, который уже в течение месяца бесплатно обучает детей и взрослых английскому языку. Основная цель данного проекта заключается не только в изучении иностранного языка, но и культуры, традиций и лучших достижений стран Европейского Союза», – подчеркнул спикер.

Ерлан Исабеков рассказал собравшимся о работе, проводимой в рамках сохранения национальной идентичности.

«На базе Егиндыкольской средней школы №1 открыт клуб семейных ценностей «Шамшырак». Его члены проводят мероприятия, нацеленные на сохранение культурного наследия, способствуют оказанию спонсорской помощи детям-сиротам и малообеспеченным семьям. А пожилые женщины проводят беседы со школьницами по воспитанию девочек в казахских семьях», – сказал он.

«В 2020 году Егиндыкольский район празднует свой 50-летний юбилей. В его рамках планируются строительство нового 27-квартирного жилого дома, детских и спортивных площадок, реконструкция парков, центрального стадиона, а также ремонт внутрипоселковых дорог в селах района, устройство пешеходных тротуаров и другие виды работ», – резюмировал Е. Исабеков.