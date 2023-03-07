«Волокита» с госзакупками не дает подключить видеокамеры в школах к ЦОУ - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил о системных проблемах, которые препятствуют подключению видеокамер в школах к Центру оперативного управления полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года ряд объектов образования не заключили договор с поставщиками услуг на обслуживание каналов связи. Процедуры госзакупок затягиваются. Не обеспечивается доступ ЦОУ к их системам видеонаблюдения», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

По его словам, в Петропавловске договоры заключены в конце февраля в 15 школах. В их числе и школа №4, где произошло ЧП с нападением подростка с топором на учеников.

«По Северо-Казахстанской области до настоящего времени проводятся госзакупки по 201 школе, по Мангистауской – по 154, по Актюбинской – по 107. В Абайской области в 19 школах эти процедуры не завершены. Законодательство позволяет до подведения итогов госзакупок заключать договор на обеспечение охраной, сигнализацией и другими устройствами систем безопасности на 2 месяца. На местах это не практикуется», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане. Уязвимых в террористическом отношении учебных заведений в РК насчитывается около 10 тысяч.



