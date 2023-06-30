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    Волнения во Франции перекинулись на Брюссель

    30 Июня 2023, 16:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Вечером в четверг и сегодня ночью в районе Южного вокзала бельгийской столицы произошли столкновения полиции с группами молодежи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным бельгийских СМИ, за участие в ночных беспорядках арестованы 64 человека.

    Полиция Брюсселя сообщает, что инциденты с участием молодых людей начались после призывов в социальных сетях «объединиться» после смерти 17-летнего юноши во Франции.

    В Брюсселе участники беспорядков также начали поджигать автомобили и наносить ущерб имуществу.

    «В какой-то момент мы заметили пожары в нескольких районах. Однако наши пожарные команды быстро взяли огонь под контроль», - проинформировали в полиции.

    Отмечается, что утром в пятницу в полиции состоится допрос задержанных.

    «Пока рано говорить, будем ли мы принимать меры, и если да, то какие. В любом случае мы проявляем бдительность в контексте дела во Франции. Сейчас мы собираемся проанализировать всю информацию и на этой основе принять решение, например, о развертывании дополнительных сотрудников», - говорится в заявлении полицейской службы.

    В эти дни в Европейском квартале Брюсселя также проходит саммит глав правительства или стран Европейского союза.

    Ранее сообщалось, что число задержанных во время беспорядков в ночь на пятницу во Франции, вызванных убийством полицейским 17-летнего подростка, который отказался выполнить требования дорожного патруля, превысило 650 человек.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Франция Мировые новости
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