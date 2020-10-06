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    Волнения в Бишкеке: В БНИЦТО и Нацгоспиталь госпитализированы 75 пострадавших, погибших нет

    6 Октября 2020, 08:34

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Согласно поступившей информации, по настоящее время в БНИЦТО и Национальный госпиталь были госпитализированы с различными телесными повреждениями 75 пострадавших. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Отмечается, что из них 46 сотрудников правоохранительных органов, умерших нет.

    Напомним, митингующие в Бишкеке требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября.

    Ранее сообщалось, что выступающие против итогов выборов в Жогорку Кенеш прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), после чего в здании начался пожар. Пожар был локализован сегодня в 7.49.

    По данным Минздрава, на 24:00 ночи госпитализированы 122 человека, пострадавшие в ходе разгона митинга.

    Президент Кыргызстана встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в выборах.

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    Происшествия Кыргызстан
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