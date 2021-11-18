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«Волнений нет» - школьники и родители о вакцинации препаратом Pfizer

18 Ноября 2021 12:08
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«Волнений нет» - школьники и родители о вакцинации препаратом Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В школах столицы проводится вакцинация учеников от коронавируса препаратом Pfizer. Иммунизация добровольная, при этом родителям дали возможность присутствовать во время получения их детьми прививки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Школьники отмечают, что вакцинация позволит им свободно передвигаться по городу, на улице, не опасаясь за свое здоровье.

«Сегодня я получаю прививку Pfizer от коронавируса. Чувствовала легкое волнение, но все прошло, потому что знаю, что потом это окупится и у меня будет больше возможности ходить по городу во время пандемии. Я получу больше привилегий, чем непривитые дети и смогу не заболеть», - рассказала школьница Ольга Бутакова.

Ее мама Юлия Бутакова также отметила, что рада предоставленной возможности сделать прививку от КВИ без очередей.

«Сегодня я получаю прививку Pfizer. Считаю, что это обезопасит мое здоровье в будущем», - поделилась ученица Динара Амангельдинова.

Родители также выражают благодарность за то, что им дали возможность присутствовать во время вакцинации их детей.

«Мой ребенок получает прививку Pfizer. Я очень довольна, что вакцинация проводится в стенах школы, что нам при этом разрешается присутствовать. Вакцине Pfizer я доверяю, поэтому волнений по этому поводу у меня нет», - отметила родитель Асемгуль Абдыхалыкова.

По словам классного руководителя Зейнеп Истемесовой, вакцинация ее учеников станет примером для других детей, чтобы они не опасались прививаться.

«Дети моего класса сегодня проходят вакцинацию. Я думаю, это необходимо для здоровья наших детей. Кто получает прививку, они легко переносят заболевание, это принесет пользу не только нашим детям, но и будет примером для других детей», - сказала она.

Напомним, вакцинация беременных, кормящих женщин и детей препаратом Pfizer началась в столице 15 ноября.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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