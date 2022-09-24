Волк признан талисманом IV Всемирных игр кочевников

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Волк признан талисманом предстоящих IV Всемирных игр кочевников. Образ представили организаторы на официальных страницах в социальных сетях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Состязания пройдут 29 сентября - 2 октября в районе Изник на северо-западе Турции. Ожидается участие свыше 3 тысяч спортсменов из 102 стран.

Символом III Всемирных игр кочевников был снежный барс.

Всемирные игры кочевников, так называемый аналог Олимпиады, впервые состоялись на берегу Иссык-Куля в 2014 году.

В первых играх приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджан, Австрия, Афганистан, Беларусь, Бразилия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Монголия, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция, Южная Корея.





Фото: Анадолу